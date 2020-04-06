CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1) - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

06.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:25
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar maskemiz vardır" dedi.

İKİ YENİ HASTANE

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanın da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" dye konuştu. 

"TEST SAYISINDA 20 BİNİ GEÇTİK"Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklamaları


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Pınar Deniz Kerem Alışık
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 20:45:43. #1.15#
title