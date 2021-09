Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Ekonomilerin derinden sarsıldığı 2020 yılında, yüzde 1, 8'lik bir büyüme kaydederek, OECD ve G-20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde edebilen birkaç ülkeden birisi olduk" dedi.

Toplantıda ele alınan konulara dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik, açılışlar gerçekleştirdik, temeller attık, görüşmeler ve ziyaretler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve İstanbul'daki Çalışma Ofisimizde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, Almanya Şansölyesi Merkel, Avrupa Birliği Konsey Başkan Michel, Irak Başbakanı Kazımi, İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcularımız, çalıştırıcıları ve aileleriyle 23 Ağustos'ta bir araya gelerek kendilerini ülkemiz ve milletimiz adına bir kez daha tebrik ettik. Bu olimpiyatlarda Türkiye iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz ile toplamda 23 madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmiştir. Sporcularımızın bu başarısının gençlerimizin azmini ve heyecanını artırarak daha büyük zaferlerin yolunu açtığına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın 20 bin yeni öğretmen atama törenini 3 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde icra ettik. Ataması yapılan öğretmenlerimizin her birini tebrik ediyor, görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Ardından da üniversitemize giderek hem Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binasının açılışını yaptık, hem de üniversitenin kurucular kurulu ile bir araya gelerek yürütülen çalışmaları ve projeleri konuştuk. Bugün de güne İstanbul'da 2021- 2022 eğitim öğretim yılının açılış töreniyle başladık. Burada bir kez daha yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sultanahmet Meslek Lisesi'nde böyle bir açılışı gerçekleştirmek gerçekten bizlere tarihten bugüne ve geleceğe yönelik adeta bir buluşmayı da hamdolsun yaşattı. Biraz önce tamamladığımız Kabine Toplantımızda da salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna gündemimizdeki hususları etraflıca istişare ettik, değerlendirdik. Görüldüğü ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetimizin ürünü projeleri, yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu ülkenin ve milletin geleceği için çalışan, koşturan, terleyen üreten, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten razı olsun diyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız. Salgınla mücadelemizin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşadığımız afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının da acısını hissettik. Antalya ve Muğla başta olmak üzere güney sahillerimizde etkili olan tarihimizin en büyük orman yangınlarında ağaçların yanı sıra evler, ahırlar, hayvanlar, seralar, etkili alanlar da tahrip oldu. Bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve ormancılarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yangınların söndürülmesinin hemen ardından zararların telafisi, tamamen kullanılamaz hale gelen ev ve tarımsal yapıların inşası çalışmaları başladı. Şimdiden tamamlanıp teslim edilen evler var. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Geçtiğimiz sene dünya her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği oldukça zorlu bir dönem yaşadı. Pek çok ülke mevcut imkanları çerçevesinde krizin etkilerini azaltmak için görülmemiş ölçülerde genişleyici politikalara yöneldi. Buna rağmen küresel ekonomide küçülmenin önüne geçilemedi. Böylesine zorlu bir dönem de Türkiye salgının olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Ekonomilerin derinden sarsıldığı 2020 yılında yüzde 1, 8'lik bir büyüme kaydederek OECD ve G-20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde edebilen birkaç ülkeden birisi olduk. Bu gelişmede salgın tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7, 2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21, 7 oranında bir büyüme rakamına ulaştık. Bunu başararak, buna ulaşarak Türkiye dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı. Sanayi üretimi güçlü ihracatın da desteğiyle çarpıcı bir şekilde artarak büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. İkinci çeyrek performansımızda iç talepteki güçlü görünümün yanı sıra, dış talebin 6, 9 puanlık katkısı da belirleyici oldu. Özellikle bu dönemde sabit sermaye yatırımlarımızın yüzde 20, 3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir. Bir diğer olumlu gelişme ise, makine teçhizat yatırımlarımızın 2019 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Hiç kuşkusuz bu yatırımlar üretim kapasitemizi ve büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır. Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de, yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibariyle yıllık ihracatımız 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Seyahat gelirleri bu yılın Haziran itibariyle yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 7, 6 milyar dolar azalarak 13, 6 milyar dolar seviyesine geriledi. Uluslararası rezervlerimiz de belirgin bir şekilde artıyor. Geçen seneyi 93, 3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefetin ana muhalefetiyle diğerlerinin, hepsinin buraya çok dikkat etmesi lazım; 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi iş gücü piyasamız da olumsuz etkiledi. Ancak iş gücü piyasalarında da kısa zamanda bir toparlanmaya şahit olduk. Öyle ki bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1, 5 milyon kişiye çıkarak salgın öncesi seviyeleri bile aşmıştır. Ekonomimizin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu biliyoruz, inşallah bu meselenin de üstesinden geliyoruz. Salgınla birlikte yeniden şekillenmeye başlayan küresel ekonomik düzende ülkemizi sürekli daha üst sıralama taşımanın gayretindeyiz. Bu amaçla programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki üç senenin ekonomideki yol haritasını içeren orta vadeli programımızı Resmi Gazete'de dün yayınladık. Makroekonomik politikaları, temel ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri bu politika belgesiyle ortaya koyduk. Program, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Bütçe ve Strateji Başkanlığımız tarafından hazırlandı. Bu süreçte ilgili tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız da iş birliği içinde çalıştılar, öncelikleri hep birlikte belirledik. Programda temel amacımız; yüksek katma değerli üretimi önceleyerek ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak politikalara hız vermektir. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomide şeffaflığı, öngörülebilirliği, rekabetçiliği ve verimliliği artıracak bir dizi politikayı hayata geçireceğiz. Seyahat gelirlerinin bu yılki 17 milyar dolar seviyesinden 33 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Cari işlemler açığının milli gelire oranının program sonunda yüzde 1 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Bunun için Gümrük Birliği başta olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak, ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticaretimizi geliştirmek amacıyla uzak ülkeler stratejisini hayata geçireceğiz. Elektronik ihracat dahil hizmet ihracatına yönelik destekleri etkinleştirecek ve yeni destek mekanizmaları oluşturacağız. Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimini hızlandıracağız. Türk Eximbank'ı uluslararası uygulamaları dikkate alarak yeniden yapılandıracağız. Ülkemizdeki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam ederek kaynakların verimli kullanılmasını temin edeceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3, 5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız. Bütçemizi bu şekilde yönetirken salgınla mücadele kapsamında esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin ve tüm vatandaşlarımızın mağduriyetine de meydan vermeyeceğiz. Geçtiğimiz iki yıla yakın süre boyunca gerek bütçeden, gerekse diğer kamu kaynaklarından verdiğimiz doğrudan desteklerin yanında vergi ve prim kolaylıkları, uygun şartlı kredi imkanları da sağladık. Bu kapsamda aldığımız tedbirlerin ve sağladığımız desteklerin ekonomik büyüklüğü yılsonunda toplamda 734 milyar liraya ulaşacaktır. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. (Cumhurbaşkanlığı)

