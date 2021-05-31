Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin, "Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesine ilişkin, "Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, cuma günü milletin 150 yıllık hayali olan, nesiller boyunca hayata geçmesi için mücadele verilen Taksim Camisi'nin açılışını yaptıklarını hatırlattı.

İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camisi'nin, milletin, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüne bir hediyesi olarak, şehrin siluetindeki yerini aldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii birileri özellikle bu eseri kalkıp da İstanbulumuz için böyle farklı veyahut da bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Süleymaniye'yi görebilir, Fatih Camisi'ni görebilir, Eyüp Sultan'ı görebilir, bunlar bizim için tabii ki sembol eserlerdir ama bilesiniz ki onlar o asrın veya o asırların sembol eserleriyse, işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camisi bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir ve bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi, 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkanını vermesi o da bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir. Taksim Camisi'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır."

Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındaki seçkin yerine çıkartarak, millete verdikleri sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, Taksim Camisi'nin yapımında emeği geçenlere ve özellikle de hayır sahibi Elmas ailesine teşekkür etti.

Erdoğan, cumartesi günü de İstanbul'a kazandırdıkları ve yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptıklarını dile getirerek, Çamlıca'nın eski halini bilenlerin, kulesi ve çevre düzenlemesiyle yeni halinin şehre kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camisi'nin ardından, kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silueti bu bölgede yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Bu kulenin de ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bakanlığımıza, yüklenici firmalara, mimarından işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası okçuluk müsabakasına katılan sporcuların heyecanını, video konferans mesajı yoluyla paylaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu vesileyle ülkemizdeki tüm kurumlara, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, bilhassa da gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hep birlikte hazırlıklara başlamalıyız." dedi.

"Her sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız"

İnsan ömrü için uzun sayılabilecek 32 yılın toplum hayatında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre hükmünde olacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda, 2053 vizyonu için hemen kolları sıvamamızın şart olduğu ortaya çıkıyor. Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, orta ve uzun vadeli analizlerle, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Darbe ve kriz dönemlerinin mirası üzerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş, eser ve hizmet üretmeye çalışmış bir nesil olarak, böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın işte bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin, Türkiye'nin bu vizyonunun merkezinde olduğu bir tartışma iklimi içinde geçmesidir. Biz bunun için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız. İnşallah bir asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz."

Yaklaşık 1,5 yıldır dünyayla beraber Türkiye'yi de esir alan salgınla mücadelelerini her cephede kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, son kabine toplantısının ardından salgınla mücadelede her kesime verdikleri destekleri ayrıntılı olarak paylaştıklarını anımsattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplamda 661 milyar lirayı bulan bu hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Bugün Türkiye, dünyada, milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta, nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli de olmadığı açıktır."

Bugün 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Erdoğan, "Büyümede en dikkat çekici kalem, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli gelişmenin kırsal kalkınma yatırımlarında yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1,1 milyar lirası hibe olmak üzere 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca, kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan