Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasına ilişkin, "Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe ve cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, son 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santrali ve 262 içme suyu tesisinin inşa edildiğini belirterek, bu yıl içinde ise depolama alanlarının hacmini 180 milyar metreküpe, sulanan alanların büyüklüğünü 6,9 milyar hektara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan, içme suyu yatırımlarını da süratlendirip, içme suyu kapasitesini 4,8 milyar metreküpe ulaştıracaklarını dile getirerek, sulama yatırımlarının hızla tamamlanabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin yaklaşık 2,5 kat artırıldığını söyledi.

Böylece mevcut su kaynaklarının hem tarımsal üretimde hem içme suyu hizmetlerinde en verimli şekilde kullanılmasını temin edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut kaynakları en iyi kullanmanın asıl yolu tasarruftan geçiyor. Açık sistemlerden kapalı sistemlere ve vahşi sulamadan basınçlı sulama sistemlerine geçişe öncelik vererek su kayıplarını da azaltacağız. İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemler ve bilinçli tüketim ile sulamada yüzde 50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bu çerçevede bir diğer önemli konunun enerji verimliliği olduğuna dikkati çekerek, enerjinin sürdürülebilir kalkınmanın temel altyapısı olduğunu, enerji arzında hedeflere uygun bir seviyeye ulaşılmaması durumunda diğer atılımların başarıya ulaşma şansının kalmayacağının altını çizdi.

Bunun için bir yandan yeni yatırımları devreye alırken diğer yandan da verimliliği artırmanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin enerjide toplam kurulu gücünü 32 bin megavattan 96 bin megavata çıkardık. En büyük atılımı da 19 bin megavattan 56 bin megavata çıkardığımız yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminde yaptık. Bunu biz yaptık, bu hükümet yaptı. Sadece geçtiğimiz yıl devreye aldığımız kurulu güç, yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 4 bin 900 megavattır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan rezervin, enerjide dışa bağımlılığın en önemli kalemi olan doğal gazda yeni bir dönem açtığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Enerji verimliliğini de artırarak geleceğimize daha güvenle bakmak istiyoruz. Bunun için iki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu planla özellikle ilk olarak 2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıldaki uygulamalarımızla 1 milyar dolara yakın tasarruf seviyesini yakaladık. Bu konuda özellikle kamu binalarında ve sanayide gerçekten önemli neticeler aldık. İnşallah 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız."

Ülkenin kaynaklarını her alanda en üst düzeyde harekete geçirmek için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan biri de altın üretimidir. Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretimin ekonomimize katkısı 2,4 milyar dolardır. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir." bilgisini verdi.

- "Salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardık"

Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün de önemli ölçüde hafiflediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."

Kovid-19 aşısı konusunda gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir hususun da aşı çalışmaları olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli açılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.

Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin