Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektir. Aynı şekilde NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, ülke ve millet olarak bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, insani krizle aynı anda mücadele verdiklerinin inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu söyledi.

Kendilerine ve dostlarına huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, bu samimi çabalara her devletten ve her kesimden destek beklerken haksız ve saplantılı ithamlara maruz kalabildiklerini ifade etti.

"Hiç kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz."

Erdoğan, son dönemde Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin artmasının ve süreçlerinin hareketlenmiş olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Halbuki Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektir. Aynı şekilde NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim, hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ama bu durum ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz."

Bu çerçevede Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gayreti kendi çıkarlarımızı korumanın yanında gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimizin hukukunu savunmak için de gösteriyoruz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk veya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Nasıl bir asır önce Kurtuluş Savaşımız ezilenlere ilham kaynağı olmuşsa ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor. Ay yıldızlı al bayrağımız Gazze'den Arakan'a, Balkanlar'dan Karabağ'a kadar dünyanın dört bir köşesinde özgürlük, adalet ve hukuk mücadelesini temsil ediyor."

Dağlık Karabağ'da yaşananların Türkiye'nin bu kararlı duruşunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye tıpkı bir asır önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun yaptığı gibi tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır." diye konuştu.

Erdoğan, Kafkas İslam Ordusunu Bakü'ye 18 kilometre mesafedeki Güzdek'te karşılayan Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevad'ın duygularını ifade ettiği, "Dağa, taşa, sancağını öptürüp duman gibi bu dağları bürüdün, denizlere selam resmi yaptırıp, göklerdeki bulut gibi yürüdün, yürü, yürü batan günün izine, gülümseyir doğan güneş yüzüne. Gardaşlığın fermanına baş eğip, mazlumların imdadına yetiştin, karanlıkta iman sana yol açtı, sen o yoldan muradına yetiştin, yürü, yürü batan günün izine, gülümseyir doğan güneş yüzüne." dizelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla bir kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmış, maziden atiye uzanan yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteği ile 44 gün süren vatan muharebesini hamdolsun şerefli bir zaferle taçlandırmıştır. 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprakları kurtarılmış, Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu 44 günlük bir savaşın ardından kazanılan zafer askeri, diplomatik ve siyasi açıdan çok büyük anlamlar taşıyor. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor." şeklinde konuştu.

"Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır"

Şehitlerin fedakarlıklarının remzi olan Azerbaycan bayrağının 30 yıllık aranın ardından Karabağ'da artık gururla dalgalandığını söyleyen Erdoğan, "Laçın'dan Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık Ezan-ı Muhammediler süslüyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. İnşallah bundan sonra bölgede merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyaretinin bu bakımdan çok önemli mesajlar içerdiğini dile getiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Azatlık Meydanı'nda yapılan zafer törenlerinde merhum Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' şiarının ete kemiğe büründüğünü hep birlikte yeniden gördük. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında, binalarında, balkonlarında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de heyetimizle birlikte ortak olduk. Vatan muharebesi sırasında şehit düşen 2 bin 783 kahraman Azerbaycan askerini ve 100 sivil kardeşimizi rahmetle yad ettik. Böylece Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve sevinçte tek yürek, tek bilek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."

Ziyaret sırasında yaptıkları görüşmelerde Karabağ konusunda uluslararası alanda ve diğer ülkeler nezdinde izleyecekleri yol haritasını ele aldıklarına değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve çeşitli kalkınma projelerini değerlendirdik. Vatandaşlarımıza kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün yanı sıra medya ve yatırım alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalanmasına şahitlik ettik. Artık pasaport yok, kimlikle rahatlıkla Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip gelebileceğiz. Yapılan anlaşmaların savunma ve altyapı başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi daha da derinleştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e nazik daveti ve misafirperverliği için selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatan, bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun kahraman neferlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Kazanılan zafer dolayısıyla şahsım ve milletim adına bir kez daha Azerbaycan Türklerini tebrik ediyorum. Özellikle bölge ülkelerini bu zaferden rahatsızlık duymak yerine 30 yıllık bir işgalin sona erdirilmiş olmasının mutluluğunu Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaya davet ediyoruz. Rabbime hem bizlere böyle bir zaferi yaşattığı hem de burası çok önemli, Boraltan faciasında tek Parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizleme imkanı bahşettiği için hamdediyorum. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi çekemeyenlere inat Türkiye ve Türk milleti olarak her türlü sıkıntısında can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan