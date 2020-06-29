Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yönettiğini belirten Erdoğan, "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki altyapısının ve Genel Sağlık Sigortası Sisteminin gücünün tartışılmaz düzeyde olduğunu vurgulayan Erdoğan, en zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmelerinin Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya ispatladığını söyledi.

Güvenlik alanında attıkları adımların Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olma kararlılığının altının dolu olduğunu herkese gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye, kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları gibi eserler, 'durmak yok yola devam' sözümüzü ete kemiğe büründürdü. Bu yılın ilk 5 ayında Organize Sanayi Bölgelerimizde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmesi dahi başlı başına bir iftihar vesilesidir. Özel sektörün talep ettiği 110 bin yeni istihdamı öngören 67 milyar liralık Yatırım Teşvik Belgesi de bir diğer önemli göstergedir. Özellikle önümüzde potansiyelimizi en üst düzeyde kullanabileceğimiz, hedeflere hızla ilerleyebileceğimiz bir yol olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin bu fırsatı değerlendirebilmesi için gece gündüz çalışacak ve hedeflere ulaşacağız."

Bu süreçte vatandaşlardan kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkıp kendilerine destek olmalarını isteyen Erdoğan, sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve güçlenme mücadelesine katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

"Ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik"

Erdoğan, Türkiye'nin potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle atılım dönemlerimizde bu gerçek çok daha bariz şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece son 7 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimizde, önümüze çıkan fotoğraf bu tespitin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yetecektir. Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013'ten başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin bir parçasıydı. Amaç, Türkiye'nin önünü kesmek, ülkemize diz çöktürmek, milletimizi bölmek ve devletimizi zayıflatmaktı. Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetli duruşu sayesinde bunu başaramadılar. Fakat saldırmaktan da hiç vazgeçmediler. Her başarısızlıklarında cepheyi biraz daha genişlettiler. Sokakları karıştıramayınca yargı-emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeyi denediler. Milletimizin basireti sayesinde devleti felç edemeyince terör örgütlerini kullanarak doğrudan insanımızın hayatına kastettiler. Buradan da istediklerini elde edemeyince ordu içerisindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalkıştılar. Milletimiz destansı bir direnişle darbe girişimini de sonuçsuz bırakınca sınırlarımıza dayandılar. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde yine hüsrana uğrayınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Salgın döneminde dahi boş durmadılar. Asılsız haberler ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar. Hamdolsun bu süreci de alnımızın akıyla geride bırakarak ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı Türkiye'nin bu kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve Sayın Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatına altın harflerle bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur."

Milletvekili barolarla ilgili kanun teklifini yarın verecek

Ülkenin herhangi bir meselesini çözmek için harekete geçtiklerinde karşılarında yeni kesimleri bulduklarını belirten Erdoğan, "Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen, hep toptancı bir reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Halbuki bırakınız adım atılmasını, tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır." diye konuştu.

Demokrasiye, hakkaniyete, dünyadaki örneklere ve milletin beklentilerine aykırı uygulamaların sürmesini istemenin adının siyasette hak arayışı olamayacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayıca az olmalarına rağmen sistemin zaaflarından istifadeyle köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin ardına gizleyen bir kesimin ülkenin önünü daha fazla tıkamasına daha fazla göz yummayacağız. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Bu tartışmaların son örneklerinden birini genel olarak meslek örgütleri, özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim, hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA