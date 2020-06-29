Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
29.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, sağlıktan güvenliğe, sanayiden tarıma ve ihracata kadar pek çok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, "Bir sonraki toplantımızı kabinemizin ikinci yılını tamamlamış olarak yapacağız. Türkiye'nin yeni yönetim sistemindeki ikinci yılı vesilesiyle kapsamlı bir değerlendirmeyi bir sonraki kabine toplantımızın ardından inşallah milletimizle paylaşacağız. Mart ayından bu yana hep olduğu gibi bugünkü toplantımızın da öncelikli gündemi koronavirüs salgını ve sonuçlarıydı. Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele konusunda tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle baş harflerinden ilhamla "TAMAM" diye ifade ettikleri temizlik, maske ve mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermediklerini söyledi.

Söz konusu ilkelere riayet edildiği ölçüde Türkiye'nin salgından uzak tutulacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektedir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtık. Salgın döneminde esnaf ve sanatkardan çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Nakdi yardımlardan vergi ertelemeleri ve kredilere kadar devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş buluyoruz. Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını herkes için en aza indirmeye çalıştık.

Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmeler, peyderpey yeniden çalışmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz. Milletimize ve özellikle de reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."

Devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını yarın işe başlıyor

İlerleyen günlerde devreye alacakları bazı hususları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasında açıklanacaktır. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptıklarını belirten Erdoğan, bunun yanında kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.

Gençlere yeni ve güçlü fırsatlar sağlamak, gelişimlerini ve hayata katılımlarını desteklemek için sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarını hedef alan, 35 milyon lira bütçeli bu çağrıların gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplandığını aktardı.

Proje başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesi üzerinden 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak'tır. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Bu pakette maskeden tuluma, solunum cihazından ilaca kadar salgın döneminde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme vardır. Böylece Türkiye, bu tavrıyla bir kez daha komşularının, dostlarının, kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Tabii sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor. Küresel tabloya baktığımızda Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor. Buna karşılık Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya 10 milyonu aşkın vaka ve 500 bini aşkın ölüm sayısı ile bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi, ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti Haber
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu Haber
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi Haber
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası Haber
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı Haber
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Deprem Temmuz Marmaris
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 19:24:42. #1.15#
title