Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil, Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır." diyen Erdoğan, devlet tahvili faizlerinin 2 yıllıklarda yüzde 8,6, 5 yıllıklarda 10,1 seviyelerinde gerçekleşmesinin aşağı yönlü eğiliminin işareti olduğunu belirtti.

Bu göstergelerin Türkiye'nin normalleşme dönemine ekonomik açıdan sağlam girdiğinin işareti olduğunu ifade eden Erdoğan, bu güzel tabloyu devam ettirerek Türkiye'yi her alanda olduğu gibi ekonomide de 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıracaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin salgınla mücadelenin yanı sıra dış politikada da pek çok başarıya imza attığını vurgulayan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin bile aralarında maske savaşına tutuştuğu bir dönemde biz tüm dünya ile emsalsiz bir dayanışma sergiledik. Filistin'den Somali'ye, Tunus'tan Brezilya'ya, İtalya'dan Amerika, İngiltere, İspanya, Ukrayna'ya kadar, her kıtadan, her inançtan 125 farklı ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Ayırım yok. 128 ülkeden 80 bin vatandaşımızı salgın döneminde Türkiye'ye getirerek ailelerine kavuşturduk. Ülkemiz milyarlarca insanın can derdine düştüğü süreçten hamdolsun güçlenerek, itibarına itibar katarak çıkmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajları çok iyi kullanarak içeride verilen başarılı mücadeleyi dış politika sahasına da yansıttıklarını belirtti.

"Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

İdlib'de Rusya ile 5 Mart'ta imzalanan muhtıra sonrasında tesis edilen sükunetin bozulmasına izin vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rejim güçleri son birkaç gündür provokasyonlarını artırmış olsalar da İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız. İlgili birimlerimizle süreci yakından takip ediyor, gereken her türlü önlemi alıyoruz. Bu süreçte, bölücü terör örgütünün yeniden palazlanma girişimlerine müsaade etmedik. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Terör örgütünün ekmeğinin peşindeki işçiyi ve insanımıza yardım götüren Vefa Sosyal Destek Gruplarını hedef alan kalleş eylemleri, içerideki ve dışarıdaki sıkışmışlığının en bariz ifadesidir. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadeleleri, istihbarat birimlerimizin katkıları, SİHA'larımızın desteğiyle bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Türkiye, 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde, tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emperyalistlere tetikçilik yapanlar, vatandaşlarımızın hayatına, malına, namusuna kasteden alçaklar kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin desteğiyle terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."

"Libya'ya kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur"

Geride bırakılan dönemde en güzel haberlerin alındığı yerlerin başında Libya'nın geldiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbeci Hafter ile destekçilerinin Trablus ve Libya'yı işgal planı hamdolsun hezimetle sonuçlanmıştır. Uluslararası meşruiyeti haiz milli mutabakat hükümeti, darbecileri Trablus'tan tamamen söküp atmayı başarmıştır. Çöl Aslanı Şehit Ömer Muhtar'ın torunları sağdan soldan topladıkları lejyonerler ile Libya'yı işgale yeltenenleri Trablus kapılarında bozguna uğratmıştır. Daha bir yıl öncesine kadar Libyalı kardeşlerimize ömür biçen darbecilerin bugün kaçacak delik aradığını görüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi zor, oyunu bozar. Ülkemizin destekleri, milli mutabakat hükümetinin kararlı duruşuyla Libya'ya kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur. Son dönemde sahada elde edilen neticeler inşallah çok daha büyük zaferlerin, başarıların müjdecisi olacaktır. Libya'nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

Askeri eğitimden, devletin yeniden inşasına kadar her hususta ellerindeki imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil, Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sağlıktan ulaşıma, enerjiden savunmaya, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlarda Türkiye'nin birikimi ve tecrübesini Libya halkının istifadesine sunacaklarını belirtti.

Medeniyetlerin beşiği Akdeniz'de asla gerilim istemediklerini vurgulayan Erdoğan, Libya'da daha fazla kan ve gözyaşı da görmek istemediklerini söyledi.

Türkiye'nin denizden komşusu olduğu Libya'nın en kısa sürede özlemini çektiği huzur ortamına kavuşması için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, artık herkesin Libya'daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını, petrol ve dolarlarla Libyalıların iradesinin satın alınamayacağını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Libya meselesi, ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir"

Türkiye'nin kimsenin toprağında da doğal kaynaklarında da gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece asırlara sari güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya'nın güvenliğini ve esenliğini istiyoruz. Zor günlerinde hiçbir hesap yapmadan Libya halkının yanında yer aldığımız gibi iyi günlerinde de onlarla birlikte kazanacağımız bir iklimi oluşturmanın gayretindeyiz. Libya meselesi, Türk savunma sanayinin gücü yanında ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Muhalefetin, milletimizin çıkarlarını savunmak gibi bir derdinin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ülkemizde, darbecilere ve emperyalistlerin beslemesi terör yapılarına destek verenler, Libya'da da aynısını yapmıştır. Öyle ki Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasından dahi rahatsız olmuşlardır. Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerimize Rumlarla aynı tepkileri vermişlerdir. Libya halkı ile köklü kardeşlik bağlarımıza aldırmadan 'Libya'da ne işimiz var.' diyebilmişlerdir. Birleşmiş Milletler'in tek meşru otorite olarak tanıdığı Libya hükümetine terörist iftirası atacak kadar ileri gitmişlerdir. Ülkemizin, Libya'da çamura saplanması, başarısız olması için çok beklediler. Türkiye ve Libya halkı olarak tarihi bir başarıya imza atarak, hamdolsun bunların heveslerini bir kez daha kursaklarına bıraktık, bırakacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde hem içerideki hem de dışarıdaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini sömürge zihniyetlilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz."

