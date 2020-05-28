Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacağını belirterek, şehirlerarası seyahat sınırlamasının da 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacağını belirterek, şehirlerarası seyahat sınırlamasının da 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldığını duyurdu.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan sınamaların bir kısmının iç dinamiklerle ilgiliyken, bazılarının da küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin yansıması olduğunu dile getirerek, koronavirüs salgınının da küresel düzeydeki sınamalardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, milletin verdiği destekle süreci, sağlık hizmetleriyle ve diğer tedbirlerle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece ülke içindeki insanımıza sahip çıkmakla kalmadık, 126 farklı devletten 75 bin vatandaşımızı, 365 uçak, 34 karayolu ve 10 deniz yolu seferiyle ülkemize getirdik.

Moritanya'dan Bolivya'ya kadar, nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.

Bunun yanında ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.

Salgın sürecinde dünya genelindeki 246 misyonumuzla yurt dışındaki vatandaşlarımız ve muhatap ülkeler nezdinde çok güçlü bir koordinasyon sağladık.

Ülkemiz içinde ise 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara hassasiyetle riayet eden tüm vatandaşlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler sayesinde yeni hasta sayısı ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının sürekli azaldığını aktararak, "Testleri yaygınlaştırarak, takipleri tavizsiz sürdürerek, salgını kontrol altında tutuyoruz.

Hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçların ve cihazların üretimi konusunda da epeyce mesafe kat ettik.

Yurt dışı temininin ve özel sektörün desteğinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikaları da üretime başladı." diye konuştu.

Solunum cihazı üretiminin özel sektör ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu vasıtasıyla sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Şu ana kadar ürettiğimiz 3 bin 626 solunum cihazının 1000 adedini de ihraç ettik.

Makine ve Kimya Endüstrisi kurumumuz, üretim kapasitemizin artmasına büyük katkı sağlayan maske cihazı ile termal kamera imalatına da başladı.

Dikkatle takip ettiğimiz tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gereken adımları atma imkanı sağladı." dedi.

Kabine toplantısında alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları ise şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz. Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

"Üç vazgeçilmezimiz: Maske, mesafe, temizlik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabileceğine değinen Erdoğan, tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erdoğan, "Aldığımız kararların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA