Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
18.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, son haftasına girdikleri Ramazan-ı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden bu mübarek gün ve gecelerin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, esenliğe ve barışa vesile kılmasını diliyorum. Ülkemizde, Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde, şu mübarek günde bile masum kanı akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Mevlam kahhar ismiyle kahretsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine dahi tahammülü olmayan, pusu kurarak kanlarını döken, üzerlerine yürüyerek hakaret ve darbedenleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan vefa sosyal destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdikleri saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Varlık sebeplerini bu ülkenin çöküşüne, batışına, yıkılışına, milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların gerçek yüzlerini gizlemeye artık suratlarındaki maskeler, makyajlar da yetmiyor. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde insanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğiniz hassasiyete özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet, bu iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir. Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla gizli, açık ittifak içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ülkenin her meselesi gibi bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret gösterdiklerini anlatarak, "Hamdolsun bu çabanın karşılığını halkımızın desteğini devletinin yanına çekmeyi başararak aldık. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 milletvekilliği veya belediye başkanlığı için düştükleri zelil hali ibretle takip ediyoruz. Amacı Hakk'a ve halka hizmet olmayan tüm proje siyasetçilerin partilerin eninde sonunda düşecekleri durum işte budur. Milletvekili pazarı kurmaktan, terör örgütleri ile ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfı ile örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür." diye konuştu.

Demokrasi ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için buldukları her fırsatta, darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı yapanların, Türkiye'nin dizleri üstüne çökmesini bekleyenlerin cevabı, her zaman olduğu gibi yine milletten alacaklarını dile getiren Erdoğan, "İnsanımızın inancına ve kültürüne husumeti hayatlarının merkezine yerleştirdikleri halde ülkenin ortak değerlerini istismar ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları da şimdi birer birer ortaya çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacağını ifade ederek, aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacağını söyledi.

Erdoğan, demokrasi ve kalkınma yolculuğunun 2053 ve 2071 menzilleri için gelecek nesillere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet temelleri üzerinde yükselen bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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