Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1) - Haberler
Türkiye, Kabine, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen, olumlu yönde bir ayrışma içindedir.

13.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen, olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastaların tespitinden, tedavisine kadar her konuda iyi durumdayız. Hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğimiz yoktur." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, biraz önce Kabine'nin 27. toplantısını tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Erdoğan, dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere pek çok alandaki etkilerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen olumlu yönde bir ayrışma içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin hastaların tespitinden tedavisine kadar her konuda iyi durumda bulunduğunu, hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğin olmadığını kaydetti.

Vatandaşların bireysel sağlık ve temizlik malzemesi tedarikinde de sıkıntı yaşamadıklarını, ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Elbette Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Burada önemli olan aksaklığın, yokluktan kaynaklanmamasıdır. Var olanı bölüşmek, var olanı dağıtmak, küçük gecikmelerde de olsa mümkündür. Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin, bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeli için dahi temininde zorluk çekiliyor. Bu bakımdan gerçekten hamdedilecek bir konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza, Sağlık Bakanlığının doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu rakam perşembe gününe kadar 39 milyona çıkacak." diye konuştu.

Özel sektörün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığına kadar, kapasitesi olan tüm kamu kurumlarının maske üretimine hız verdiğini aktaran Erdoğan, "Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Erdoğan, sağlık kurumlarının hem teşhis hem tedavi hem de yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"81 ilimize yayılmış olan 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere, 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor. Örneğin, Avrupa'da her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım yatağı sayısı 12'nin altındayken, ülkemizde bu rakam 50'ye yakındır. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya'da bile bu rakam 30'u bulmuyor."

Hadımköy ve Derince'de yeni hastaneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı iki hastane kurulacağını ifade ettiğini hatırlatarak, bunların çalışmalarına başladıklarını, ayrıca Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kurulacağını söyledi.

İnşası tamamlanan ve toplam yatak kapasitesi 2 bin 862 olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, sadece bu hastanenin yoğun bakım yatağı sayısının 456 olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Marmara Üniversitesine bağlı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de 536 yatağı ile hasta kabulüne başladığını dile getirdi.

Salgının kontrol altına alınması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, "Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer alıyoruz. Testte günlük olarak 34 bin 456'ya ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktık." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Süleyman Soylu
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 20:11:55. #1.14#
title