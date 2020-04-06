Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız.

06.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü desteği verecektir. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığımız kampanyamızda toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya milletin gösterdiği teveccühün bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha ispatladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır. Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı vasıtasıyla kampanyaya destek veren her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, sanat ve spor camiamızı, hayırseverlerimizi, destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sürmekte olan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

- "İnfaz düzenlemesi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak"

Salgınla mücadele için alınan her tedbiri hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, idari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve bakanlıkların genelgeleriyle; yasal düzenlemeleri ise meclisle çalışarak kanun olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nın ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurulları oluşturuyoruz. Daha önce sağlık ile gıda aynı kurul, sosyal politikalar ise müstakil bir kurulu olarak çalışıyordu."

- "Salgının ardından dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

"Rabb'imizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir.' diyerek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, şöyle konuştu.

"Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Diğer ülkelerin ve insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan, faizden, spekülatif araçlardan ibaret bulunmadığı, aslolanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Devlet ve vatandaşları arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi.' ilkesi her ülkede yönetim sisteminin merkezine yerleşecektir. Türkiye için bu dönem en az çok partili hayata geçtiğimiz, en az rahmetli (Turgut) Özal'ın reformları, en az AK Parti'nin demokrasi ve ekonomi atılımları kadar önemlidir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda inşa edeceğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma ulaşma imkanına sahibiz. Bunun için halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmamız gerekiyor."

- "Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa bölgesinde salgının artık zirve aşamasına geldiğini, yakında hissedilebilir bir gerilemenin başlayacağını ümit ettiğini söyledi.

"Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor." diyen Erdoğan güçlü, insani ve ekonomik bağlarının olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Şu ana kadar aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler, bütün bunlar sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. Üretimi mutlaka sürdürme vurgusu yapmamızın sebebi budur. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir." dedi.

Çiftçilerin ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hizmet sektörümüz hem içerideki hem dışarıdaki bağlantılarını canlı tutacaktır. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi almak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekle kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi hep beraber gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi, altyapımızı hedeflerimize uygun şekilde daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte ülkemizdeki her bir vatandaşımızın emeğine, birikimine, kabiliyetine, cesaretine, çalışkanlığına, bilhassa da gençlerin enerjisine ve heyecanına ihtiyacımız olacak. İşçisinden işverenine, esnaf sanatkarından çiftçisine kadar mal ve hizmet üretiminde yer alan tüm kesimler bu yeni döneme şimdiden hazırlanmalıdır. Salgının önüne geçmek için evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak, daha çok üreterek değerlendireceğiz."

Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bugüne kadar nice zorlukların üstünden milletle beraber geldiklerini belirtti.

Allah'ın yardımıyla bu sıkıntılı günleri geride bırakarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını yine milletle beraber tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Sözlerime son vermeden önce koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz, gıda ve temizlik sektörlerinde vazife yapanlar başta olmak üzere bu süreçte insanlarımıza destek olmak için canla başla hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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