Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı... - Haberler
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