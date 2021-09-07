Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."