Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap