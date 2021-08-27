Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor"