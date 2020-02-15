15.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur."

Kaynak: AA