Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur.

15.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur."

Kaynak: AA
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