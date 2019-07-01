- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul ettiTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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