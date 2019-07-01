Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti (GÖRÜNTÜLERLE)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti (GÖRÜNTÜLERLE)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti (GÖRÜNTÜLERLE)