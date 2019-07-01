Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti (GÖRÜNTÜLERLE)
Kaynak: DHA
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