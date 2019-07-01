Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Fotoğraflı


Kaynak: DHA
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