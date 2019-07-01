- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.

Kaynak: İHA