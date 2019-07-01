Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.


Kaynak: DHA
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