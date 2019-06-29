Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası, heyetler arası görüşme gerçekleşti.
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Kaynak: DHA
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