Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto kentindeki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti. Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura ve Nagoya Valisi Hidaeki Omura'yı kabul eden Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün buraya gelemeyen Japonya'daki tüm kardeşlerime bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum" dedi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların artık gurbetçi değil Türk milletini yurt dışındaki gücü, elçisi ve temsilcileri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman her yerde sizlerin yanındadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daha ima önceliklerimizin başında yer almıştır" diye konuştu. Belediye başkanları ve vali ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bütün dertlerinizde yanınızdayız dedi. Böyle dertlerinizde siz ortak olan belediye başkanınızda olduğuna göre durmak yok yola devam. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yetişmelerinin yanında Japon toplumuna uyum sağlamalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlı" dedi.

"NAGOYA'DA ŞİMDİLİK AYDA BİR KEZ GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI" Nagoya'daki çocukların dilimizi ve değerlerimizi daha iyi öğrenebilmeleri için Maarif Vakfı'nın buraya öğretmen gönderdiğini belirten Erdoğan, "Dışişleri Bakanı geçtiğimiz yıl Kasım ayında sizlerle bir araya gelerek taleplerinizi isteklerinizi dinledi. Bu kapsamda Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya'da şimdilik ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı" şeklinde konuştu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkenin ekonomilerine katma değer sağlayarak gururlandırdığını ifade eden Erdoğan, "Burada yasalara saygılı, Japon toplumuyla uyumlu eşit haklara sahip bireyler olarak rahat bir hayat sürebilmek için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamları ile iş birliği halindeyiz. Her birinizin ülkenizin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerinizle Türk insanını ve Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" diye konuştu.

"PKK NEYSE DHKP-C NEYSE FETÖ DE ODUR" Japonya'da FETÖ'ye bağlı okulların, dernekler ve şahısların hala faaliyetlerini sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt, yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. 40 yıl boyunca ümmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını hiç yüzleri kızarmadan, zerre kadar utanmadan son dört yıldır milletimizin aleyhine kullanıyorlar. Gözünü hırs kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur" dedi.

"NAGOYA'DA BİR BAŞKONSOLOSLUK AÇABİLİRİZ" Birlik ve beraberliğin her türlü başarının anahtarı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şuanda içinizde içinde bulunduğumuz bu tabloyu dağıtmayın. Biz ne diyoruz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte, Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Sizler de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü güçlüğü yenebilirsiniz. Gerektiğinde Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda inşallah Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE SON 17 YILDAKİ ATILIMLARIYLA ADETA ÇAĞ ATLAMIŞTIR" Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Osaka Kansai havalimanından İstanbul seferlerine başlayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye bilhassa son 17 yıldaki atılımlarıyla demokrasiden ekonomiye her alanda adeta çağ atlamış bir üst lige çıkmıştır. Eğitimde 302 bin yeni derslik yaparak, 631 bin yeni öğretmen atayarak, ilk ve ortaöğretim kitaplarını ücretsiz vererek, üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206'ya ve akademik personel sayımızı 90 bin ilaveyle 166 bine çıkartarak adeta bir devrim yaptık. Türkiye Maarif Vakfımız da 269 okulu, 35 yurdu, 2 üniversitesi ve 5 bin personeliyle yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden 10 binlerce öğrenci yüksek öğrenim için Türk üniversitelerini tercih ediyor" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK" 2023 hedeflerinin en başında, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Tabii ülkemiz güçlendikçe, karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve saldırılar da artıyor. Eskilerin, 'büyük dağın büyük kışı olur' dedikleri gibi, geldiğimiz yer itibariyle ülkemizin de başında zaman zaman sert rüzgarlar esiyor. Son dönemde, bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim, radikal bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. Bugünlere, yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek sayesinde geldik" diye konuştu.

