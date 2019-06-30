Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."
Kaynak: AA
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