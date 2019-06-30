Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et