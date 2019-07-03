Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı."
Kaynak: AA
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
Son Dakika Haberleri
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü...
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz...
18:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan...