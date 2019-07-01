Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan Abe tarafından karşılandı. Erdoğan ve Abe, iki ülke bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan, çalışma yemeğinin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Japonya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirperverlikleri için Abe'ye teşekkür eden Erdoğan, Osaka'da G20 Liderler Zirvesi'ne başarılı ev sahiplikleri için tebriklerini iletti.

Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Kaynak: AA