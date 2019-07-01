Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA