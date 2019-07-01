Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Kaynak: AA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika Haberleri