Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim, radikal bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz." dedi.

Japonya'nın Kyoto şehrindeki temaslarının ardından Nagoya'ya gelen Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na iştirak etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ulaştırmada bölünmüş yolları 20 bin 540 kilometre ilaveyle 26 bin 640 kilometreye, otoyolları bin 128 kilometre ilaveyle 2 bin 842 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Daha önce hiç olmayan hızlı tren hatlarını bin 213 kilometreye, havalimanı sayısını da 30 ilaveyle 56'ya çıkardıklarını belirten Erdoğan, şehirleri raylı sistemlerle donattıklarını ifade etti.

Türkiye'de dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduklarını anlatan Erdoğan, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmadıklarını dile getirdi.

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 30 düzeyine indirdiklerini, ihracatı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, tarımsal hasılayı 37 milyar liradan 213 milyar liraya çıkardıklarını, sadece geçen yıl 5 milyar dolara yakın tarımsal dış ticaret fazlası verdiklerini bildirdi.

Türkiye'yi her alanda geliştirip, büyütüp, ileriye taşıdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi turizmde çok ciddi bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turisti yakalayacağız. Tabi arzumuz, Japon turistlerin sayısını da 1 milyona çıkarmak. Eğer Japon turistleri de 1 milyona çıkartırsak o zaman bunun tadına doyum olmaz. Ama siz bu işin misyon şeflerisiniz. Japon turistleri siz alıp geleceksiniz Türkiye'ye. Ülkemizin bu kadar güzellikleri var fakat Nagoya Osaka arası gerçekten buralar da adeta dünyaca ünlü. Her taraf yemyeşil. Bura gerçekten bambaşka bir ülke, canlı, heyecanlı bir ülke. Burada G20 Zirvesi için bulunuyoruz. Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce saydığım bütün gelişmelerin sonucudur. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin en başında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 1'i haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız."

"Milletimizin çok daha güçlü desteğine ihtiyacımız var"

Erdoğan, Türkiye güçlendikçe, karşı karşıya kaldığı sınamalar ve saldırıların da arttığını söyledi.

"Eskilerin 'büyük dağın büyük kışı olur' dedikleri gibi geldiğimiz yer itibarıyla ülkemizin de başında zaman zaman sert rüzgarlar esebiliyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim, radikal bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. Bugünlere yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek sayesinde geldik. Şimdi içinden geçtiğimiz kritik dönemde, milletimizin ve tüm dostlarımızın çok daha güçlü desteğine ihtiyacımız var."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de yaşananları çok daha sağlıklı şekilde değerlendirebildiğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerin desteğini çok daha önemli görüyorum. Sizler burada ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz de Türkiye'de güvenle, azimle, cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Böylece hep birlikte ülkemizi hakettiği yere çıkartacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Japonya ile yakınlığın, dostluğun çok köklü, derin ve samimi olduğunu belirten Erdoğan, bugün bu gönül birlikteliğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"2. Abdülhamid Han döneminde yaşanmış Ertuğrul faciasını ve orada Japon dostlarımızın gösterdiği yardım, gayret ve fedakarlığı hepimiz biliyoruz. Fakat ben size çoğunuzun bilmediği ilginç bir olayı daha anlatmak istiyorum." diyen Erdoğan, 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan "Hey Mey Moro" adlı Japon gemisi olayını aktardı.

Erdoğan, yarın yoğun bir program icra edeceklerine değinerek, Türkiye ve Japonya arasındaki bu dayanışmayı da geleceğe bu vesileyle taşımış olacaklarını sözlerine ekledi.

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA