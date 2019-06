Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor." dedi.

Japonya'nın Kyoto şehrindeki temaslarının ardından Nagoya'ya gelen Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na iştirak etti.

Burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün Japonya'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu örgütün 40 yıl boyunca "himmet, hizmet" diye milletten topladıklarını yüzleri kızarmadan, zerre kadar utanmadan son 4 yıldır milletin aleyhine kullandığını belirterek "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur." ifadesini kullandı.

"Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz"

Birlik ve beraberliğin her türlü başarının anahtarı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda içinizde ve içinde bulunduğunuz bu tabloyu dağıtmayın. Onun için biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Sizler de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü güçlüğü yenebilirsiniz.

Gerektiğinde Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda inşallah Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Bir oylama yapalım, açılması için 'evet' diyenleri görelim. Dışişleri Bakanımız da burada, oy birliğiyle kabul edildi. Japon makamlarının da böyle bir talebe zaten 'hayır' diyeceklerini inanmıyorum. Bizler, inşallah onların da 'evet' diyeceği her türlü adımı atar ve başkonsolosluğumuzu da açarız. Sayın Vali ve Belediye Başkanı burada. Onların da yer arayışımıza verecekleri destekle bir an önce hemen buradaki mekanımızı da belirler ve başkonsolosluk faaliyetlerini orada sürdürürüz."

"Japonya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon nüfusunun gün geçtikçe daha da yaşlandığına dikkati çekerek nisan ayında kabul edilen bir yasa değişikliğiyle yabancı işçilere kapının açıldığını dile getirdi.

Türkiye olarak kalifiye ve genç nüfusla Japonya'ya katkı sağlanabileceğini düşündüğünü belirten Erdoğan, bu konuda Japon muhataplarla yapılan görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini Türkiye'de emeklilikleri için saydırabilmeleri amacıyla Japonya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüyoruz. İnşallah, bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

"Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde vermek istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz Türk Hava Yolları önümüzdeki yıl nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyoruz. Böylece yeniden Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, bilhassa son 17 yıldaki atılımlarıyla demokrasiden ekonomiye her alanda adeta çağ atlamış, bir üst lige çıkmıştır."

Türkiye eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, ilk ve orta öğretimdeki kitapların ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.

Erdoğan, üniversite ve akademik personel sayısının artırıldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Adeta bir devrim yaptık. Türkiye Maarif Vakfı da 269 okulu, 35 yurdu, 2 üniversitesi ve 5 bin personeliyle yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on binlerce öğrenci, yüksek öğrenim için ülkemizi, Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da bulunması bizim için gurur kaynağıdır. İnşallah gelecekte bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde doktor, mühendis, iş adamı, siyasetçi, akademisyen, diplomat olarak Türkiye ile Japonya arasındaki gönül köprüsünü daha da güçlendireceklerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin de teknik donanım, cihaz, personel, ambulans ve hastane sayıları hakkında bilgi verdi.

Sağlıkta sistemin başta sona değiştirildiğini anlatan Erdoğan, "Sağlık, devrim yaptığımız bir diğer alandır. Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkartıyoruz." dedi.

(Sürecek)

