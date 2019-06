Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daima önceliklerimizin başında yer almıştır." dedi.

Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki temaslarının ardından Nagoya'ya geldi.

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na iştirak eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siz değerli kardeşlerimle böyle bir anlamlı buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için ne kadar mutlu olduğumu ifade etmekte acze düşüyorum. İstikbalimizin umudu sevgili gençleri karşımda görüyorum, hanımefendiler, beyefendilerle birlikte sizin böyle bir arada oluşunuz ayrı bir mutluluk vesilesi." diye konuştu.

Buluşmaya gelemeyen Japonya'daki Türk vatandaşlarına da selamlarını gönderen Erdoğan, "Sizlere 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının muhabbetini getirdim. Sizlere ailelerinizin, yakınlarınızın, hemşehrilerinizin kucak dolusu selamını, muhabbetini getirdim." ifadesini kullandı.

Buluşma için vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Dağda dolaşırken yakma kandili/ Fersiz gözlerimi dağlama gurbet/ Ne söylemez, akan suların dili/ Sessizlik içinde çağlama gurbet/ Gül büyütenlere mahsus hevesle/ Renk renk dertlerimi gözümde besle/ Yalnız, annem gibi, o ılık sesle/ İçimde dövünüp ağlama gurbet" dizelerini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana vatandan binlerce kilometre uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum; yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daima önceliklerimizin başında yer almıştır."

Kendisinden önce yerel yöneticilerin yaptığı konuşmalarda "Bütün dertlerinizde yanınızdayız" denildiğini anımsatan Erdoğan, "Dertlerinizde size ortak olan belediye başkanınız da olduğuna göre durmak yok yola devam." dedi.

Vatandaşlara her alanda ihtiyaç duydukları hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun şekilde yetişmeleri yanında Japon toplumuna uyum sağlamalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Bir defa Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz ki buradaki başarınız ona bağlıdır." şeklinde konuştu.

Çocukların Türkiye'nin ve milletin değerlerine yabancı kalmamaları için devlet olarak üstlerine düşen her şeyi yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Büyükelçiliğimiz, Tokyo Diyanet Vakfı ve Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından çeşitli kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Nagoya'daki çocuklarımızın dilimizi ve değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi. Dışişleri Bakanım geçen yıl kasım ayında sizlerle bir araya gelerek taleplerinizi, isteklerinizi dinledi. Bu kapsamda Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya'da şimdilik ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı."

Ertuğrul Fırkateyni Şehitliği'ndeki Türk kültür merkezi ve mescidinin yapımı için vatandaşların verdikleri katkıdan duyduğu memnuniyeti aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin ekonomilerine katma değer sağlayarak bizleri gururlandırıyor. Burada yasalara saygılı ve Japon toplumuyla uyumlu eşit haklara sahip bireyler olarak rahat bir hayat sürebilmek için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarıyla iş birliği halindeyiz. Her birinizin ülkemizin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerinizle Türk insanını ve Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

(Sürecek)

