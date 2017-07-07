- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya geldi



HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

G20 zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.