- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile Çalışma Yemeğine Katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldıTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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