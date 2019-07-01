Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Kaynak: DHA
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