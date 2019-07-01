Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek,...

- Toplantıdan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

- Toplantıdan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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