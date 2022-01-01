Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmaların yeni yılını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek jandarmaların yeni yılını kutladı.

Bakan Soylu, Irak sınırına sıfır noktasında bulunan Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesinde görevli jandarmaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Soylu, Türkiye'nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bir hafta önce tamamlandığını belirterek, "Burayı görmenizi isterim" dedi.

Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin daha güçlü inşa edileceğini söyledi. Erdoğan, "Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Girilmez denilen yerlere girdiniz, oralarda güzel üsleri kurdunuz. Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabbim lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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