Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığını ziyaret etti.
AK Parti Şırnak 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Şırnak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığına geçerek yetkililerle bir süre görüştü. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına geçerek özel uçakla Ankara'ya hareket etti.