Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma  Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma  Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma  Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
14.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı şöyle:

""Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.

Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır.Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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