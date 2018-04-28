Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, İdeolojik Saplantılarına Kurban Edilemeyecek Kadar Önemli, Büyük Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, İdeolojik Saplantılarına Kurban Edilemeyecek Kadar Önemli, Büyük Bir...

- İzmir Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı Özel Oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı Özel Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- İzmir Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı Özel Oturumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı Özel Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, hiç kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir."

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