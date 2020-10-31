Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek

31.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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