Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geliyor

19.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:10

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat'ta İzmir'e geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat Cumartesi günü İzmir'de, saat 13.00'da, Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Kınık ve Bergama Belediyeleri'ni de ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir ve İzmirlilere ayrı bir muhabbet duyan Sayın Cumhurbaşkanımız, İzmir için önemli ulaştırma yatırımlarından biri olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirmek üzere ilimize teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 18 yıldan bu yana İzmir için çok önemli hizmetler yaptı. Bu kapsamda yapılan yatırımlardan biri olan ve uzunluğu 82 kilometre olan proje ile İzmir'i, Çandarlı Limanı'na bağlamış olacağız. Proje, ülkemizin en büyük kapasiteli ve Avrupa'nın 4'üncü büyük limanı olacak olan Çandarlı Limanı ile yine ülkemizin en büyük petrokimya tesislerinin bulunduğu Aliağa, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa-Horozgediği Bölgesi'nde kurulu bulunan ağır sanayi tesisleri, Çiğli Atatürk Organize Bölgesi gibi önemli tesislerin ulaşımının tüm Anadolu'ya açılması yönünden önem arz etmektedir" dedi.

'İZMİR HAK ETTİĞİ YATIRIMLARA AK PARTİ İLE KAVUŞTU'

Ulaştırma yatırımlarının doğrudan veya dolaylı şekilde hayatın her alanına etki ettiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Kalkınmamızın, refah artışımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmemizin yolu, büyük oranda bu işlerden geçiyor. Hedeflerimiz büyük. 17 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre, şu an 27 bin 288 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız yakın zamanda 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı, 1300 kilometre olan yüksek hızlı tren ağımızı da 10 bin kilometreye çıkarmayı planlamaktadır. Biz hayal kurmuyoruz, çünkü bugüne kadar ne dediysek yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar TL yatırım yapmış ve Ege'nin incisi İzmir'imizde bu yatırımlardan hak ettiği payı almıştır" diye konuştu.

Kırkpınar, açıklamasının sonunda tüm İzmirlileri Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleştirilecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış programına davet etti.

Kaynak: DHA