Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan Konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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