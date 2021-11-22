Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan Konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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