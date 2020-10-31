Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere...

31.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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