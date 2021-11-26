Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ile vatandaşlara el sallaması İzmir Depremzede Derneği Başkanı Haydar Özkan'ın konuşması Hak sahibi ailelere anahtar teslimi Kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ile vatandaşlara el sallaması

İzmir Depremzede Derneği Başkanı Haydar Özkan'ın konuşması

Hak sahibi ailelere anahtar teslimi

Kurdele kesim töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kurdele kesiminin gerçekleşmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlere bir müjde vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine...

AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title