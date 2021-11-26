Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz"

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ile vatandaşlara el sallaması

İzmir Depremzede Derneği Başkanı Haydar Özkan'ın konuşması

Hak sahibi ailelere anahtar teslimi

Kurdele kesim töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kurdele kesiminin gerçekleşmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."