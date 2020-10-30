Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili bilgi aldı

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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