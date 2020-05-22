Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor." Kaynak: AA