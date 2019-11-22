Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de balkon konuşması yapıyor

22.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için gittiği İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı binasında bir balkon konuşması yapıyor. Buradaki konuşmasında son günlerde gündemde yer alan AK Partili Özlem Zengin-CHP'li Engin Özkoç gerginliğine değindi. CHP'li Özkoç'un AK Partili Zengin'e yönelik kullandığı "Bu kadını susturun" ifadelerine çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar kadını hizmetçi olarak görüyor. Bunlar istiyor ki kadın evde hizmet etsin. Bağda bahçede domates toplasın. Hukukçu kadın görünce kuduruyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"31 Marta seçimlerin partimize oy veren tüm İzmirli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Verdikleri destekle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık yüzde 39 oy oranı için İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz.

Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar fanidir milletimizin bize verdiği bir emanetten ibarettir.

Bunlar özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak; 'Ulan… Şu kadını susturun…' bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız… Bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız!

Bunlar istiyor ki kadın evde hizmet etsin. Bağda bahçede domates toplasın. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor."