Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesini ziyaret etti.

22.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı , Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeye gelişinde, Belediye Başkanı Saliha Özçınar tarafından karşılanan Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et