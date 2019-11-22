Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

22.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeye gelişinde, Belediye Başkanı Saliha Özçınar tarafından karşılanan Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Kaynak: AA