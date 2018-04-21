Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti'nin Seçimlere Girmesi) O, Malum Yüksek Seçim Kuruluyla Yargıtay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'nin seçimlere girmesi) O, malum Yüksek Seçim Kuruluyla Yargıtay Başsavcılığının yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. Girmesi gerekir diyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Ben şu anda o nokta girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil."