Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.
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