Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifakımızı Sarsmak İsteyenlere Asla Yüz Vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifakımızı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilir. Sakın ha onlara da fırsat vermeyeceğiz. Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda anamuhalefet nasıl kol kola gelmeye başladılar görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi oluyor. Şu anda bunlar, her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar şunu unutmayın; bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz."