Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanlığına Seçilen Avdagiç'i Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekib Avdagiç’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şekib Avdagiç'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şekib Avdagiç'e bir telgraf göndererek, başarı dileklerini ilettiği belirtildi. - ANKARA